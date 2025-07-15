Для строительства головного офиса ПСБ в Ярославле могут снести стадион «Шинник»Более 5000 сотрудников банка и их семьи планируется перевезти сюда из Москвы
Стадион «Шинник» на площади Труда в центре Ярославля могут снести для строительства на его месте головного офиса ключевого для гособоронзаказа банка – ПСБ. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника: знакомый с ходом обсуждения таких планов, в региональном парламенте и близкий к правительству области. По словам последнего, «Шинник» – основной вариант для размещения офиса ПСБ, хотя рассматриваются и иные площадки. «Это последняя основная идея, которую будут просчитывать», – заявил «Ведомостям» собеседник в региональном парламенте. Человек, близкий к обсуждению планов, уточняет, что решение о месте строительства уже принято и отменено не будет. По мнению источника в парламенте региона, реализация проекта может растянуться «лет на пять».
В правительстве Ярославской области на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель «Шинника» утверждает, что он ничего не знает о возможном сносе арены. Представитель ПСБ утверждает, что место для размещения нового головного офиса банка еще не определено, решение планируется принять до конца 2025 г. По его словам, в настоящее время финансовая организация совместно с правительством Ярославской области прорабатывает несколько вариантов локаций. Конкретные места он не назвал, уточнив, что оно будет зависеть от «баланса экономической обоснованности проекта и удобства будущего офиса как для клиентов и жителей, так и сотрудников ПСБ».
Стадион «Шинник», где играет одноименный футбольный клуб, был открыт в конце 1950-х гг., в 2010 г. он пережил частичную реконструкцию: там была построена новая Южная трибуна с навесом над сиденьями. В 1998 и 2004 гг. на арене проходили матчи Кубка Интертото УЕФА, а в 2011 г. – финал Кубка России по футболу. Ярославль был одним из городов, где могли пройти матчи чемпионата мира по футболу 2018 г., но он вместе с Краснодаром не вошел в итоговый список. Стадион имеет 21 635 посадочных мест и газон с подогревом. На арене помимо футбольных матчей проводятся легкоатлетические соревнования. Есть допуск к проведению международных матчей, проводимых УЕФА. ФК «Шинник» играет в Футбольной национальной лиге (первая лига России по футболу), сезон 2024/25 он завершил на 14-м месте.
Релокация офисов госкомпаний
С 1 апреля 2025 г. головной офис ПСБ зарегистрирован по адресу: Ярославль, ул. Республиканская, 16. Смена места нахождения и адреса произошла в рамках реализации плана по переезду в Ярославскую область, говорилось в пресс-релизе кредитной организации. О том, что центральный аппарат ПСБ переедет в регион, впервые заявил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии 4 декабря 2024 г. По его словам, он обсуждал переезд банка во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 августа прошлого года. В стенограмме разговора на сайте Кремля этот вопрос не отображен.
Позднее в интервью ТАСС Евраев сказал, что «предполагается целый «Сити» в Ярославле на основе банка». «Что касается конкретной локации – еще определяемся. Посмотрим разные варианты. Я очень благодарен Петру Михайловичу Фрадкову (сыну экс-главы правительства РФ и бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. – «Ведомости»), руководителю банка, за эту позицию, за решение переехать. Для нас это большая гордость, большая честь и большой импульс к дальнейшему развитию региона», – говорил губернатор. В январе этого года Евраев и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет, предусматривающее, в частности, создание новой инфраструктуры в связи с переездом в регион более 5000 сотрудников банка и членов их семей. «Это даст, конечно, полезный эффект с точки зрения налогообложения для области, но не хочется этим ограничиваться. Будь то гостиничный формат, объекты образования, здравоохранения – потенциально это те проекты, которые мы будем реализовывать», – сказал тогда глава ПСБ.
На встрече с Путиным 15 мая Фрадков заявил, что в банке «с воодушевлением» восприняли решение о релокации. На вопрос президента, подобрали ли помещения для офиса, глава ПСБ ответил: «Временно, да». «Верим, что мы здесь не просто переезжаем, а именно создаем какую-то новую реальность. И даже уже с коллегами считали, что до 2–3% увеличения ВРП может означать. Поэтому, в общем, смотрим шире, чем просто переезд, смотрим как инвестор, и чтобы это была новая сущность, новая реальность», – заключил Фрадков на встрече в Кремле.
Затраты на снос стадиона «Шинник» партнер NF Group Марина Малахатько оценивает в «несколько сотен миллионов рублей». По ее мнению, для размещения сотрудников финансовой организации достаточно будет построить офисный комплекс на 52 000 кв. м. Стоимость такого проекта составят порядка 6 млрд руб. При этом, как отмечает Малахатько, территория стадиона позволяет разместить там 280 000 кв. м недвижимости, а значит, там может появиться жилье, а также объекты инфраструктуры для сотрудников. Партнер аналитического центра Ricci Яна Кузина также говорит о комплексе на 200 000–250 000 кв. м с инвестициями примерно в 30 млрд руб. При этом сам офис банка с инфраструктурой займет порядка 80 000 кв. м.