Для строительства головного офиса ПСБ в Ярославле могут снести стадион «Шинник»

Позднее в интервью ТАСС Евраев сказал, что «предполагается целый «Сити» в Ярославле на основе банка». «Что касается конкретной локации – еще определяемся. Посмотрим разные варианты. Я очень благодарен Петру Михайловичу Фрадкову (сыну экс-главы правительства РФ и бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. – «Ведомости»), руководителю банка, за эту позицию, за решение переехать. Для нас это большая гордость, большая честь и большой импульс к дальнейшему развитию региона», – говорил губернатор. В январе этого года Евраев и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет, предусматривающее, в частности, создание новой инфраструктуры в связи с переездом в регион более 5000 сотрудников банка и членов их семей. «Это даст, конечно, полезный эффект с точки зрения налогообложения для области, но не хочется этим ограничиваться. Будь то гостиничный формат, объекты образования, здравоохранения – потенциально это те проекты, которые мы будем реализовывать», – сказал тогда глава ПСБ.