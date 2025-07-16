Бывшую виллу Беджамова в Италии не поделят между его кредиторами

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил просьбу управляющей банкротством беглого банкира Георгия Беджамова передать в его конкурсную массу виллу Николини в Италии, узнали «Ведомости» из материалов дела. Любовь Киреева утверждала, что Беджамов остается бенефициарным владельцем фактического собственника роскошной недвижимости – Basel Properties, хотя формально единственная акция этой английской компании с 2016 г. принадлежит давнему бизнес-партнеру банкира Алине Золотовой. Но суд не стал даже рассматривать претензии управляющей, поскольку спонсор разбирательства – российское юридическое агентство «Сезар консалтинг» не смогло перевести деньги ее английским адвокатам.