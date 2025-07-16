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Бывшую виллу Беджамова в Италии не поделят между его кредиторами

Беглый банкир все еще контролирует роскошную недвижимость, утверждала управляющая его банкротством
Артем Кульша
Беджамов остается бенефициарным владельцем фактического собственника виллы Николини, настаивала управляющая его банкротством
Беджамов остается бенефициарным владельцем фактического собственника виллы Николини, настаивала управляющая его банкротством / Владимир Трефилов / РИА Новости

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил просьбу управляющей банкротством беглого банкира Георгия Беджамова передать в его конкурсную массу виллу Николини в Италии, узнали «Ведомости» из материалов дела. Любовь Киреева утверждала, что Беджамов остается бенефициарным владельцем фактического собственника роскошной недвижимости – Basel Properties, хотя формально единственная акция этой английской компании с 2016 г. принадлежит давнему бизнес-партнеру банкира Алине Золотовой. Но суд не стал даже рассматривать претензии управляющей, поскольку спонсор разбирательства – российское юридическое агентство «Сезар консалтинг» не смогло перевести деньги ее английским адвокатам.

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