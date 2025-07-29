В Т-банке не согласились с ЦБ по поводу принудительной замены банковских карт

Т-банк не видит острой необходимости в принудительном перевыпуске карт с ранее продленным сроком действия, сказал «Ведомостям» вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-банка Сергей Хромов. Перевыпуск подразумевает дополнительные расходы для банков и будет неудобен клиентам, так как им придется потратить время на замену карты и обновление данных в тех сервисах, где была привязана старая карта, пояснил он. Хромов надеется, что в скором времени банки вернутся к обсуждению этого вопроса с ЦБ и Национальной системой платежных карт (НСПК), которая является оператором отечественной платежной системы «Мир». Количество подобных карт – с продленным сроком – в Т-банке не раскрывают. Всего у группы «Т» 50 млн клиентов.