Глава «Интерроса» раскрыл детали СП с «Т-технологиями»Холдинг выступает гарантом сохранения идентичности команд и отвечает за финансирование
«Интеррос» Владимира Потанина и «Т-технологии» в этом году объявили о совместном предприятии (СП) «Каталитик пипл» для инвестиций в высокотехнологические проекты. Цель СП – не просто вкладывать в отдельные бизнесы, а находить между ними точки соприкосновения, рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин. В СП у «Интерроса» 49,99%, а контрольная доля (50,01%) – у «Т-технологий», чьим крупнейшим акционером является сам «Интеррос».
«Наша [«Интерроса»] задача как инвестора – создавать такие связи между компаниями, чтобы они усиливали друг друга. Это особенно важно в конкурентных отраслях, где скорость выхода на рынок критична. Мы ни в одном из наших активов не являемся контрольным акционером. Мы везде большой, но миноритарный акционер. Это наша философия, которая вырабатывалась много лет», – сказал Батехин.
«Каталитик пипл» – компания не новая, к моменту объявления СП уже владела 64% в сервисе для предпринимателей АО «Точка» и с 2023 г. принадлежала «Интерросу». Следующим после «Точки» активом в СП стал «Яндекс» – «Каталитик» приобрела 100% ООО «Меридиан-сервис», у которого 9,95% акций IT-компании.
«Интеррос» в СП отвечает за финансовую сторону вопроса: холдинг инвестировал уже «миллиарды долларов». «Когда команда «Т-технологий» инвестирует в крупные проекты вроде «Яндекса», это не совсем характерно для их модели: такие инвестиции отвлекают капитал от основного бизнеса», – пояснил Батехин.
«Т-технологии» получают возможность «эффективно, с требуемой доходностью на капитал инвестировать в технологические бизнесы с потенциальными значительными операционными синергиями без отвлечения капитала от ключевых бизнесов группы», сообщали ранее в «Т-технологиях».
Задача «Интерроса» в подобных историях – чтобы команды работали вместе, использовали лучшие наработки друг друга, но при этом сохраняли идентичность, сказал Батехин. «Это требует тонкой настройки – людей нельзя заставить работать вместе, особенно в IT: либо они вдохновляются, либо просто уходят», – отметил он. Поэтому, по словам Батехина, «Интеррос» выступает гарантом того, что бренды сохранятся, команды останутся автономными, а сотрудничество будет строиться «на взаимном уважении и интересе».
В пример Батехин привел «Точку» и Т-банк. У «Интерроса» не было цели присоединить «Точку» к Т-банку (как это было с Росбанком), так как это «уникальный банк для малого и среднего бизнеса». Задача была – создать партнерство. По словам Батехина, по ряду направлений «Точка» ушла дальше Т-банка, в каких-то бизнесовых решениях сильнее Т-банк. Например, поэтому уже сейчас Т-банк предоставляет кредиты через платформу самой «Точки». «Для клиента все выглядит как один клик, а ресурсы при этом у «Точки» масштабируются», – отметил Батехин.
«Если команды «Точки» и «Т-технологий» договорятся, мы сможем создать единую платформу с разными витринами и выбором для клиента. Как между Volkswagen и Audi: производитель один (концерн Volkswagen), а продукт – на вкус и стиль. При этом мы не хотим объединять бренды и команды», – провел аналогию Батехин.
Дальнейшие планы Батехин не раскрыл – «какие-то» переговоры у «Интерроса» идут постоянно. Среди перспективных направлений он выделил телеком. Стратегический фокус «Интерроса» – искусственный интеллект (ИИ), его активно развивают три ключевых игрока: «Яндекс», «Сбер» и Т-банк. Для полноценной работы ИИ, особенно в формате интеллектуальных помощников, необходима устойчивая связь, а 3G или 4G уже не справляются, говорит Батехин.
«А раз мы уже инвестируем миллиарды в развитие ИИ, логично задуматься: через что он будет внедряться? Где инфраструктура? Поэтому, да – мы заинтересованы и в 5G, и в космосе. Это два направления, на которые сегодня смотрят все технологические компании нашей экосистемы», – резюмировал Батехин.
В отличие от прямых сделок слияний и поглощений (M&A) или корпоративного венчурного фонда, СП является более гибкой структурой для реализации синергий, говорит основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Она позволяет напрямую увязывать операционные модели (кредиты Т-банка для клиентов «Точки») и финансовые интересы, максимизируя акционерную стоимость.
Покупка доли без получения контроля – это стратегическое решение, продолжает Даббах. Простое партнерство не дает ключевых преимуществ владения, отмечает он. Тогда как доля в капитале обеспечивает место в структуре корпоративного управления – это прямой инструмент влияния на стратегию. Также статус акционера/совладельца открывает доступ к инсайдерской финансовой и операционной информации, необходимой для оценки реальных синергий и рисков, продолжает Даббах. Наконец, резюмирует он, владение акциями/долями создает общую экономическую «жизнь»: цель смещается с выполнения условий договора на совместное увеличение капитализации актива.
Преимущество СП перед прямыми инвестициями состоит во взаимодействии партнеров, которые могут привносить в предприятие разные компетенции для получения синергий, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. В данном случае «Т-технологии» имеют экспертизу в финтехе, а «Интеррос» – в структурировании сделок и организации финансирования.
Такая структура позволяет обеим сторонам объединить усилия и активы в рамках отдельного юрлица, где достигается синергия между экосистемными компаниями, например между Т-банком и платформой «Точка», говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Вместо того чтобы «Точка» самостоятельно выдавала кредиты клиентам, они получают их через «Т-технологии» – так реализуется партнерская модель с экономией времени и ресурсов. Одновременно с этим у СП есть доля в «Яндексе» и именно благодаря вложениям со стороны «Интерроса» участие в крупных проектах не требует перераспределения капитала самих «Т-технологий», продолжает Кабаков. Это особенно важно на фоне стремления Банка России ограничить участие банков в непрофильных активах и экосистемах, объясняет он.