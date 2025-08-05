Глава «Интерроса» раскрыл детали СП с «Т-технологиями»

Такая структура позволяет обеим сторонам объединить усилия и активы в рамках отдельного юрлица, где достигается синергия между экосистемными компаниями, например между Т-банком и платформой «Точка», говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Вместо того чтобы «Точка» самостоятельно выдавала кредиты клиентам, они получают их через «Т-технологии» – так реализуется партнерская модель с экономией времени и ресурсов. Одновременно с этим у СП есть доля в «Яндексе» и именно благодаря вложениям со стороны «Интерроса» участие в крупных проектах не требует перераспределения капитала самих «Т-технологий», продолжает Кабаков. Это особенно важно на фоне стремления Банка России ограничить участие банков в непрофильных активах и экосистемах, объясняет он.