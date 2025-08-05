Сергей Батехин: «Контролировать не всегда хорошо»

На фоне санкционного давления, высокой ключевой ставки и ускоренной цифровизации крупные российские инвестгруппы вынуждены переосмыслять свою роль в экономике. В этих условиях холдинг «Интеррос», который всегда ассоциировался прежде всего с добывающей промышленностью, трансформировался в гибкую экосистему, состоящую из финансовых активов, цифровых платформ и туристических объектов. В интервью «Ведомостям» генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин объясняет, почему холдинг сознательно избегает контролирующего участия в проектах, как выстраивает партнерства между такими разными бизнесами, как банк «Точка» и «Яндекс», и зачем инвестирует миллиарды в ИИ и 5G.