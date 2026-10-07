Бизнес назвал препятствия для внедрения цифрового рубля

Организации при подготовке к внедрению цифрового рубля фокусируются на поиске конкретного сертифицированного продукта и специалистов для его бесшовной эксплуатации, отодвигая вопросы обоснования затрат на второй план. Внедрение готового решения с известными референсами на рынке из «коробки» было бы проще, надежнее и дешевле – но универсальных решений пока нет