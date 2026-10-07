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Главная / Финансы /

Бизнес назвал препятствия для внедрения цифрового рубля

Основная проблема в нехватке специалистов и готовых импортозамещенных решений
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Организации при подготовке к внедрению цифрового рубля фокусируются на поиске конкретного сертифицированного продукта и специалистов для его бесшовной эксплуатации, отодвигая вопросы обоснования затрат на второй план. Внедрение готового решения с известными референсами на рынке из «коробки» было бы проще, надежнее и дешевле – но универсальных решений пока нет

Нехватка готовых решений и незрелость нормативной базы создают для компаний основные сложности при подготовке к внедрению цифрового рубля – такие причины называют 32 и 28% организаций соответственно, следует из совместного исследования компаний-разработчиков «Флант» и «Диасофт», с которым ознакомились «Ведомости». В опросе приняли участие 100 руководителей департаментов, директоров компаний и IТ-специалистов – представителей банков, ритейла, финансовых организаций (страхование, инвестиции, платежные сервисы) и компаний из других отраслей.

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