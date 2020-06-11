Как банкам управлять кредитным портфелем в коронакризисСрочные меры повлияют на длительные отношения с клиентами
Экономический кризис, вызванный вспышкой COVID-19, требует от коммерческих и розничных банков срочных мер по управлению кредитными портфелями. Несмотря на свой краткосрочный характер, они существенно повлияют на отношения финансовой организации с клиентами в длительной перспективе.
Очевидно, что банки столкнутся с резким ростом просроченных долгов как у физических, так и юридических лиц. Кроме того, вырастет потребность в кредитовании. Для многих сотрудников, например, в гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa) и фрилансеров, это уже произошло из-за пика увольнений, который наблюдается сейчас во всем мире. Для работников с постоянными доходами краткосрочный ущерб будет не таким сильным, но в ближайшие месяцы многие столкнутся со снижением доходов из-за вынужденных отпусков и сокращения рабочих недель.
Если не предпринять немедленных действий, показатель NPL (объем просроченных кредитов, выданных физлицам и бизнесу) немедленно подскочит. Кроме того, существенно ухудшится ситуация в автокредитовании и лизинге промышленного оборудования – предприятиям становится сложнее выдерживать графики лизинговых платежей.
Что нужно сделать.