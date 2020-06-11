Очевидно, что банки столкнутся с резким ростом просроченных долгов как у физических, так и юридических лиц. Кроме того, вырастет потребность в кредитовании. Для многих сотрудников, например, в гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa) и фрилансеров, это уже произошло из-за пика увольнений, который наблюдается сейчас во всем мире. Для работников с постоянными доходами краткосрочный ущерб будет не таким сильным, но в ближайшие месяцы многие столкнутся со снижением доходов из-за вынужденных отпусков и сокращения рабочих недель.