«Я научила около 3000 банкиров и экспертов основам разумной банковской практики»

Элизабет Дьюк добралась до поста, который еще не занимала ни одна женщина в крупнейших американских банках. С 1 января она возглавит совет директоров некогда самого дорогого в мире банка Wells Fargo и попытается вытащить его из скандалов

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Будущий председатель совета директоров Wells Fargo Элизабет Дьюк Jonathan Ernst / REUTERS

В жизни Элизабет, или, как ее часто называют, Бетси, Дьюк много резких поворотов. Мечтала стать актрисой, а в итоге возглавила банк; думала всю жизнь работать в провинции, а стала одной из самых влиятельных женщин Вашингтона (см. врез), ушла было на покой, но теперь возглавит совет директоров проблемного банка Wells Fargo. Об этом объявлено на прошлой неделе. Ни одна женщина не занимала такую высокую должность в крупнейших американских банках, отмечает WSJ.

Wells Fargo & Company Финансовая группа

Крупнейшие акционеры (данные компании на 31 декабря 2016 г.): Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (10%), The Vanguard Group (5,98%), Blackrock (5,6%).

Капитализация – $257,2 млрд.

Финансовые показатели (первое полугодие 2017 г.):

активы – $1,9 трлн,

капитал – $206,1 млрд,

выручка – $44,2 млрд,

чистая прибыль – $11,3 млрд.



Основана в 1852 г. Оказывает банковские услуги, услуги в сфере страхования, инвестиций, ипотеки и другие финансовые услуги в 42 странах мира. По данным компании на 30 июня 2017 г., занимает 3-е место в рейтинге банков США по активам.

Ее предшественник Стивен Сэнджер уходит из банка раньше, чем ожидалось, – уже 31 декабря, а не в следующем году, после того как ему исполнится 72 года. В совете директоров он заседает уже 14 лет, но председательствует лишь с октября 2016 г. Причина столь скорой отставки – не слишком удачные попытки улучшить репутацию банка после громких скандалов. В прошлом году стало известно, что в погоне за бонусами сотрудники Wells Fargo открывали счета клиентам без их ведома и навязывали ненужные им услуги. Так появилось более 2 млн «непрошеных» кредитных карт и счетов. История стоила места генеральному директору Джону Стампфу и еще 5300 сотрудникам – около 1% персонала. Банк оштрафовали на $185 млн.

Едва Wells Fargo начал оправляться от этой истории, как в нынешнем июле вышло расследование The New York Times: банк навязывал взявшим кредит на покупку автомобиля совершенно необязательную автостраховку. В итоге Wells Fargo признал, что 570 000 клиентов могли обойтись без дополнительных выплат на страхование, и согласился возместить им $80 млн.

На волне критики Wells Fargo сменил не только председателя совета директоров, но и двух долгожителей совета, которых критиковали за слишком вялые ответные действия на сотрясающие банк скандалы. Произошли и перестановки в ряде комитетов совета. Но аналитики предупреждают, что Дьюк предстоит нелегкий труд. «Изменений в совете директоров недостаточно, чтобы руководство банка перестало быть в центре внимания, – предупреждает на страницах FT аналитик KBW Брайан Клейнханзел. – Никуда не денется давление с целью добиться бо́льших перемен в управлении, особенно если вскроются новые нарушения, ведь многие действия напрямую курировало руководство Wells Fargo».

Дьюк – финансовый тяжеловес. При Джордже Буше в 2008 г. она вошла в число управляющих ФРС и проработала пять лет. Этот опыт будет крайне полезен для Wells Fargo в попытках улучшить отношения с Вашингтоном, отмечает FT. Заступивший в прошлом году на пост гендиректора банка Тим Слоан в заявлении для прессы так и сказал: «Ее опыт работы регулятором бесценен».

Актриса за конторкой