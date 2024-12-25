Михаил Автухов: «Важно, чтобы охлаждение экономики не превратилось в кредитную зиму»

В этом году, несмотря на высокие ставки, корпоративное кредитование росло опережающими темпами. Банки стали принимать на себя меньше процентного риска и выдавали бизнесу кредиты под плавающий процент. Но при ключевой на уровне 21% для многих компаний обслуживание долга стало серьезным вызовом – ставки подросли на 6–8 п. п., а для каких-то компаний до 10 п. п., говорит заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов. В интервью «Ведомостям» банкир поделился своей оценкой ситуации в корпоративном кредитовании, а также порассуждал о важности фондового рынка для развития российской экономики.