Торги в Токио завершились снижением ведущих индексов на фоне падения на биржах США

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились сегодня снижением котировок на фоне падения, зафиксированного в Нью-Йорке в среду.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,8% до 19 063,22 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,94% до 1 527,59 пункта.

Главным фактором снижения стало падение в Нью-Йорке, но в целом инвесторы заняли выжидательные позиции в преддверии окончания финансового года (завершается 31 марта. – Прим. ТАСС), считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. «В отсутствие каких-либо стимулов и сигналов ТФБ следует за Нью-Йорком, где накануне было зафиксировано незначительное снижение», – считает она. По словам Савады, инвесторы также ждут статистических данных по национальной экономике, публикация которых запланирована на пятницу.

«Сейчас наблюдается обычная тенденция перед концом финансового года, что приводит к небольшому снижению индексов», – считает аналитик Daiwa Securities Хирокадзу Кабэя.

С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,06% до отметки в 111,16–111,17 иены за доллар.

Значительным ростом отметилась Toshiba, дочерняя компания которой Westinghouse накануне начала оформление процедуры банкротства. Акции корпорации выросли на 4,01% до отметки в 228,2 иены за бумагу. На фоне небольшого подъема цен на нефть ростом отметились японские энергетические компании. Акции JX Holdings и Inpex выросли на 3,75 и 0,27% до отметок в 553,4 иены и 1113 иен за ценную бумагу соответственно.