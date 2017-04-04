Путин запретил переводы на Украину через иностранные платежные системы

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий, в частности, запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, в конце октября 2016 г. Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой короны» и «Юнистрима».

Согласно поправкам в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ России, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.

Банк России будет размещать на своем сайте информацию о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, зарегистрированных ЦБ.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета. Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора. Закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.