Руководителем международного блока Сбербанка стал Коломейский из Альфа-банка

Экс-руководитель инвестиционного бизнеса Альфа-банка Игорь Коломейский назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Он будет руководить блоком Sberbank International, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Игорь – высокопрофессиональный менеджер и финансист, опыт и знания которого позволят успешно решить ключевые задачи, поставленные перед Sberbank International, – отметил предправления Сбербанка Герман Греф. – В числе этих задач – превращение нашего международного бизнеса в один из драйверов акционерной стоимости, создание финансового моста между российским бизнесом и экономиками стран присутствия, развитие цифровых и дистанционных каналов обслуживания, улучшение качества активов дочерних банков».

Коломейский до назначения в Сбербанк возглавлял инвестиционный бизнес Альфа-банка, работал в инвестиционных и брокерских компаниях, среди которых «Открытие», «Ринако плюс» и «Никойл» («Уралсиб»), руководил инвестиционным направлением в РЖД.