ЦБ думает о страховании счетов малого и среднего бизнеса

Банк России начал обсуждать идею страхования счетов малого и среднего бизнеса (МСБ) в малых банках, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Forbes Club.

«Мы начали обсуждать возможность страхования средств малых предприятий. Именно в малых банках, чтобы у них было преимущество. <…> В крупных банках сложно получить кредит, обычно малому бизнесу дают кредиты небольшие банки, а они говорят: вы положите деньги к нам на счет, на депозит. И малый бизнес здесь оказывается заложником того банка, который дает ему кредит. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому и начали обсуждать идею, что в рамках тех банков, которые будут специализироваться на работе с малым бизнесом, ввести небольшую систему страхования. Иного здесь варианта нет», – отметила она.

В марте «Опора России» обратилась в Центробанк с просьбой включить малые и средние компании в систему страхования вкладов с 1 января 2018 г. Руководитель «Опоры» Александр Калинин объяснил, что региональные компании оказались в затруднительном положении из-за недавнего краха Татфондбанка. Нужно сохранить региональную банковскую систему и снизить риски банкротства малых предприятий.

Поручение ЦБ, Минэкономразвития и Минфину проанализировать целесообразность страхования вкладов малых и микропредприятий дал премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума «Сочи-2017». Предложения должны быть подготовлены до 1 июня.