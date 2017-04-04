АСВ обнаружило в Финпромбанке недостачу имущества на 18,6 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации обнаружило недостачу имущества на 18,6 млрд руб. в московском Финпромбанке, у которого осенью 2016 г. была отозвана лицензия, передает ТАСС.

Наибольшая сумма недостачи в размере около 16,48 млрд рублей связана с отсутствием подтверждающих документов по ценным бумагам.

«Также выявлена недостача в размере 1,692 млрд рублей, которая связана с отсутствием договоров уступки прав требования, документов по расчетам в рамках сделок РЕПО, договоров на покупку программного обеспечения. Недостача в размере 286,142 млн рублей связана с отсутствием кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами. Оставшаяся часть недостачи приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) и материальные запасы на общую сумму 139,466 млн рублей», - говорится в сообщении АСВ.