Вкладчики «Тимер банка» обращаются в прокуратуру с заявлениями о невозврате вкладов

Клиенты казанского «Тимер банка» начали обращаться в органы прокуратуры Татарстана с заявлениями о невозврате вкладов. «В прокуратуре республики зарегистрировано 21 обращение вкладчиков данного банка. Все они касаются невозврата вкладов и не связаны с ситуацией, когда ПАО "Татфондбанк" выступал санатором ПАО "Тимер банк", – рассказал старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

По его словам, в случае выявления «признаков уголовно наказуемых деяний материалы будут переданы в следственные органы по компетенции».

С 20 февраля в банке действовала временная администрация. «Под руководством временной администрации агентства банк продолжает функционировать в стандартном режиме, предоставляя полный спектр банковских услуг своим клиентам и выполняя все обязательства в полном объеме. В том числе банк в обычном режиме выполняет все обязательства по договорам банковских вкладов, включая выплату процентов. Все вклады в "Тимер банке" застрахованы в системе страхования вкладов», - заявлял банк в начале марта.