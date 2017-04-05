Осужденный по обвинению в шпионаже сотрудник ВЭБа Буряков депортирован из США

Гражданин России Евгений Буряков, обвиненный в США в незаконной работе на Россию, был депортирован в Москву, сообщила Иммиграционно-таможенная служба США (ICE).

«Бывший банкир из Нью-Йорка, который был признан федеральным судом виновным в заговоре с целью работы на территории США в качестве агента России, выдворен в Москву в среду», - говорится в пресс-релизе организации.

При этом пресс-релиз Иммиграционно-таможенной службы сопровождается фотографией Бурякова в кресле самолета «Аэрофлота». Ранее Буряков был досрочно выпущен из тюрьмы в штате Огайо, где отбывал наказание, но сразу был взят под стражу представителями иммиграционной полиции и несколько дней ожидал депортации из США.

Буряков, работавший заместителем главы представительства Внешэкономбанка в Нью-Йорке, был арестован в январе 2015 г. 40-летнего Бурякова обвиняли в том, что банковская деятельность была для него лишь прикрытием, помогавшим тайно собирать экономическую информацию. В частности, обвинительное заключение содержит два пункта. В нем говорится, что Буряков и двое других подозреваемых - дипломаты из России - вступили в сговор с целью шпионажа и вели шпионскую деятельность. Все трое, как полагает следствие, собирали разведданные о потенциальных санкциях США против России.

Суд приговорил Бурякова к 2,5 г. заключения и штрафу $10 000. Судья Ричард Берман сообщал в мае 2016 г., что Буряков после отбытия наказания будет депортирован.