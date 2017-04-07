Сбербанк увеличил максимальный размер потребительского кредита в 1,7 раза

Сбербанк России с 7 апреля повысил максимальный размер потребительского кредита для физлиц под поручительство до 5 млн руб. против 3 млн руб. ранее, говорится в пресс-релизе банка.

Лимит по потребительским кредитам без поручительства увеличен в два раза до 3 млн руб. по сравнению с 1,5 млн руб. до 7 апреля. Максимальный размер ссуды для физлиц с личным подсобным хозяйством вырос с 1 млн до 1,5 млн руб. Потребкредит на рефинансирование ссуд, взятых в других банках, теперь выдается на сумму до 3 млн руб., ранее - до 1 млн руб.

Сбербанк в 2016 г. увеличил выдачи потребительских кредитов по сравнению с 2015 г. на 54% до 797 млрд руб. Совокупный объем портфеля таких кредитов в 2016 г. остался на уровне предыдущего года - 1,4 трлн руб. на 1 января 2017 г.