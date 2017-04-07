Рекомендации по акциям: перспективы нефтегазовых компаний не радуют БКС

БКС провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- понизил прогнозную стоимость акций «Газпрома» с $2,25 до $2,2, рекомендация «продавать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с $4,2 до $4, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с $60 до $58, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $140 до $135, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $7 до $6,7, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с $6 до $5,83, рекомендация «продавать» не изменилась.

Citi провел переоценку компаний потребительского сектора:

- повысил рекомендацию по GDR «Ленты» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость 550 руб. не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с 2600 до 2400 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

UBS повысил рекомендацию по GDR Mail.ru Group с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $19 до $27,7.

UBS понизил прогнозную стоимость акций Московской биржи со 133 до 123 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» возобновил анализ акций Polymetal International с прогнозной стоимостью 13 британских фунтов и рекомендацией «покупать».