Михаил Мень не ждет проблем для Минстроя из-за отзыва лицензии у Росэнергобанка

Росэнергобанк, у которого Банк России с 10 апреля отозвал лицензию, обслуживал валютные счета Минстроя России. Как заявил руководитель ведомства Михаил Мень, отзыв лицензии у банка на работе Минстроя не отразится. «Это чисто формальная вещь, потому что никаких валютных операций мы не проводим», – сказал он. По словам чиновника, формально у министерства должен быть валютный счет, передает «Прайм».

У Банка России «возникла обязанность отозвать лицензию» у Росэнергобанка, поскольку тот оказался не способен исполнять свои обязательства перед кредиторами, объяснила пресс-служба ЦБ. Банк «недостоверно отражал в представляемой в надзорный орган отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов», заявил регулятор. В отношении банка не раз применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводилось ограничение на привлечение вкладов населения. Проблемы у Росэнергобанка возникли, поскольку организация использовала «крайне рискованную бизнес-модель», в ней было низкое качество управления и активов, считает регулятор. «В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов (прежде всего путем выдачи кредитов юридическим лицам, в отношении которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии реальной деятельности) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности», – сообщает пресс-служба ЦБ.

Поскольку отзыв лицензии последовал за тем, что регулятор выявил факты «существенной недостоверности отчетных данных», ЦБ, опираясь на УПК и федеральный закон о Центробанке, пообещал переправить «соответствующие материалы» в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.