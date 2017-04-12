Brent торгуется на уровне $56,35 за баррель

К 9.36 мск среды июньские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $56,35 за баррель, майские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке - у отметки $53,51 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,25 (0,45%) до $56,23 за баррель на момент закрытия торгов, WTI - на $0,32 (0,6%) до $53,4 за баррель, напоминает «Интерфакс». Вторник стал шестым днем подряд роста цен на нефть. В среду котировки продолжают расти на ожиданиях о продлении на полгода соглашения стран ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран об ограничении добычи.

Саудовская Аравия сообщила официальным представителям стран ОПЕК, что она заинтересована в продлении этого соглашения на полгода, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Следующее заседание картеля, на котором будет обсуждаться, в том числе, этот вопрос, назначено на 25 мая.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,3 млн баррелей. Кроме того, сократились резервы бензина и дизельного топлива. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозируют повышение запасов нефти на 125 000 баррелей.