Один из основных акционеров «Пересвета» сообщил о выкупе субординированных облигаций банка

Компания «Экспоцентр» – один из основных акционеров банка «Пересвет» – объявила о покупке субординированных облигаций банка. Об этом говорится в сообщении на сервере раскрытия корпоративной информации, на это обратил внимание RNS.

Объем сделки в процентах от активов «Экспоцентра» по данным на 11 апреля составлял 33,1%, при этом величина активов на конец 2016 г. оценивалась в 33,344 млрд руб., поэтому сама сделка может составить около 11 млрд руб.

В сообщении отмечается, что «Экспоцентр» и «Пересвет» заключили три договора купли-продажи субординированных облигаций серии С01 номинальной стоимостью 329 руб. каждая. Точная сумма сделки станет известна не ранее 24 апреля (не позднее этого срока должна состояться оплата бумаг).

ЦБ с 21 октября 2016 г. ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета» на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению «Пересветом» возложены на АСВ.