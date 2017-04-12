Россельхозбанк раздумывает о вхождении в капитал «Пересвета»

На заседании наблюдательного совета Россельхозбанка 13 апреля будет рассматриваться вопрос вхождения в капитал банка «Пересвет». «Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента: об одобрении участия АО "Россельхозбанк" в уставном капитале АКБ "Пересвет" в случае осуществления конвертации требований АО "Россельхозбанк" по субординированным облигациям АКБ "Пересвет" в обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Пересвет», — говорится в материалах раскрытия на сервере корпоративной информации, на которые обратило внимание агентство RNS.

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