Россия почти не меняла объем вложений в US Treasuries в течение четырех месяцев

Объемы российских инвестиций в казначейские обязательства США (US Treasuries) слабо менялись в течение четырех месяцев, завершившихся в феврале 2017 г., свидетельствуют результаты исследования американского минфина.

В феврале вложения России в US Treasuries увеличились всего на $100 млн, как и в январе.

По итогам 2016 г. в целом объем инвестиций уменьшился на $6 млрд.

В списке крупнейших кредиторов США Россия занимает место в середине второго десятка.

Япония сохранила позицию крупнейшего держателя американских долговых обязательств в феврале: объем US Treasuries, принадлежащих стране, составил $1,115 трлн, увеличившись на $12,6 млрд.

Между тем Китай, опустившийся в октябре на второе место по инвестициям в US Treasuries, вернулся к увеличению вложений: в феврале чистые покупки этих активов составили $8,6 млрд, объем портфеля вырос до $1,06 трлн. На третьем месте находится Ирландия с показателем $308,7 млрд (+$15 млрд за месяц).