Банк «Спурт» приостановил расходные операции по счетам клиентов

Казанский банк «Спурт» приостановил расходные операции по счетам клиентов, сообщает «Интерфакс». «По техническим причинам все расходные операции по счетам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производятся», — сообщили в колл-центре банка. В зале офиса в Казани несколько десятков человек выстроились в очередь, чтобы получить свои деньги, отмечает агентство.

В четверг, 20 апреля, головной офис банка «Спурт» был закрыт по техническим причинам, в пятницу он открылся. В колл-центре сообщали, что работа приостановлена по техническим причинам, в связи с отключением электричества.

Банк с 20 апреля приостановил выдачу наличных физлицам, сообщил ТАСС начальник отдела маркетинга и рекламы кредитной организации Андрей Тригерман. Раньше можно было снимать 30 000 руб. с одного вклада. Информации о счетах юрлиц у Тригермана нет.

3 марта «Спурт» ограничил выдачу наличных суммой 50 000 руб., на прошлой неделе он опустил границу до 30 000 руб. Банк допускал, что может снять ограничение, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности, переговоры с которыми сейчас ведутся.

Ранее «Спурт» заявил об оттоке средств клиентов на фоне негативных слухов о его финансовом положении. Банк, согласно его годовой отчетности по РСБУ, в I квартале 2017 г. вернул клиентам почти 6 млрд руб., или треть всех заемных средств.