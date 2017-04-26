В "Айви банке" прошла выемка документов - "РИА Новости"

В московском «Айви банке» сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов, сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и два его источника, близких к банку. По их сведениям, силовики были вооружены автоматами. Следственные действия завершились около 16.00. Силовиков интересовали документы по делу одного из клиентов банка - компании «Оргмонтажпроект», известно одному из источников агентства.

Среди акционеров «Айви банка» значатся владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко, замгендиректора по общественно-политическому вещанию «Первого канала» Олег Вольнов и владелец Liveinternet, советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. По данным портала «Банки.ру», Клименко контролирует в банке 3,82% напрямую и 6,19% с партнерами через ООО «3ДНьюс».

Клименко сказал RNS, что ничего о выемке не знает. «Я не в курсе жизнедеятельности банка», - отметил он.

В декабре Банк России выдал «Айви банку» предписание о доформировании резервов, сообщало ранее «РИА Новости». Сумма, направляемая на резервы, оказалась для «Айви банка» слишком большой, в результате чего он нарушил все три норматива достаточности капитала, а также норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Капитал банка опустился тогда ниже порогового значения 300 млн руб., до 250 млн руб. В январе банк все еще нарушал нормативы, но уже в феврале смог их нормализовать.

«Двадцать первого апреля ЦБ завершил внеплановую проверку "Айви банка". Можно предположить, что результаты ее были неутешительны, так как на 1 апреля "Айви банк" полностью не раскрыл данные своей отчетности на сайте ЦБ, хотя ранее раскрывал ее в полном объеме», - отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.