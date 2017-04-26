Суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Пробизнесбанка

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы «Лайф», экс-владельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и председателя правления группы Александра Железняка по делу об особо крупной растрате, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Согласно постановлению, данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента пересечения государственной границы России. Оба обвиняемых объявлены в международных розыск.

В настоящее время Останкинский суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело в отношении экс-начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева, обвиняемого в хищении 2,4 млрд руб., который признал вину и дал показание на своих бывших руководителей. Экс-менеджер кредитного учреждения приговорен к реальному сроку лишения свободы.

ЦБ в августе 2015 г. лишил лицензии опорный банк группы «Лайф» - Пробизнесбанк, другие банки группы регулятор санировал.