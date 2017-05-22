Рекомендации по акциям: Deutsche Bank позитивно смотрит на нефтегазовый сектор

Deutsche Bank провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил рекомендацию по акциям «Газпрома» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась со 110 руб. до 140 руб.;

- повысил рекомендацию по GDR «Новатэка» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась со $100 до $105;

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с 220 руб. до 225 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с 3700 руб. до 4000 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с 400 руб. до 430 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с 31 руб. до 32,5 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с 600 руб. до 615 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Credit Suisse провел переоценку ритейлеров:

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $38 до $45, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $38 до $34, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Ленты» с $8,5 до $7, рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» понизил рекомендацию по акциям Московской биржи с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость – со 130 руб. до 115 руб.

Raiffeisenbank понизил рекомендацию по акциям «Яндекса» с «держать» до «продавать», но повысил прогнозную стоимость с $23,5 до $26,7.

UBS повысил прогнозную стоимость акций Qiwi с $17,1 до $21,1, рекомендация «держать» не изменилась.