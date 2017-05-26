Греф отверг возможность присутствия Сбербанка в Крыму

Сбербанк из-за действующих против него санкций ЕС и США не планирует начинать работу в Крыму после продажи украинского бизнеса, сообщил предправления Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции после собрания акционеров.

«Крым и работа в Крыму с украинским бизнесом не связана. Это вопрос не моего желания или нежелания. Мы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций - не только которые есть сейчас», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас украинский бизнес представлен одноименным дочерним банком Сбербанка и «дочкой» Sberbank Europe - «ВиЭс банком», напоминает «Интерфакс».