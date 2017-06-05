Набиуллина поддержала повышение ставки отчислений в фонд страхования вкладов

Банк России считает полезным повышение базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,2%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после выступления в Госдуме. «Мы не до конца используем и тот потенциал, который у нас есть в законодательстве. У нас ставка фактически 0,12%. Но я считаю, что это было бы полезным в законодательстве иметь большую возможность маневра для повышения ставок», - ответила Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов.

По ее словам, регулятор "достаточно сдержанно" относился к повышению ставок по взносам в систему страхования в предыдущие годы, когда "банки переживали достаточно сложные времена".

«Была очень низкая прибыль, нужно было создавать большие резервы. Сейчас ситуация в банковской сфере достаточно выправилась, скажем так. Не все показатели, но большинство показателей восстановились до предкризисного уровня», - отметила председатель Банка России. Она пояснила, что сейчас такие действия по ставкам не требуют отдельного решения, но иметь «потолок» в законодательстве ЦБ считает полезным.

В конце мая Минфин предложил рассмотреть возможность повышения базовой ставки взносов в ФСВ до 0,20% по вкладам физлиц, чтобы снизить зависимость Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от кредитов ЦБ. Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита в размере 820 млрд руб. по состоянию на 31 марта 2017 г. агентством получено 600 млрд руб.