Brent торгуется на уровне $47,21 за баррель

В 8.38 мск 19 июня августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $47,21 за баррель, июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – у $44,59 за баррель. В пятницу за торговую сессию Brent подорожала на $0,45 (0,96%) до $47,37 за баррель, WTI – на $0,28 (0,63%) до $44,74 за баррель, напоминает «Интерфакс».

В минувшую пятницу нефтесервисная компания Bake Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 6 шт. до 747. Показатель растет на протяжении 22 недель подряд, чего не наблюдалось три десятилетия.

На прошлой неделе представители государственной нефтедобывающей компании Ливии National Oil Co. (NOC) заявили, что добыча в стране уже в ближайшие дни достигнет 900 000 баррелей в сутки по сравнению с нынешними 800 000. Ливия не участвует в коллективном соглашении ОПЕК об ограничении добычи.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ожидает увеличения спроса на нефть в III квартале текущего года. По его словам, не стоит ждать мгновенного эффекта от снижения добычи картелем, и для ребалансировки рынка потребуется больше времени.