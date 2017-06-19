Евро превысил 65 рублей впервые с февраля

Евро в ходе торгов на «Московской бирже» понедельник превысил 65 руб. впервые с 1 февраля, доллар превысил 58 руб.

Курс евро в 11.01 мск составил 65,01 руб., поднявшись на 30,5 коп. к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар впервые за месяц превысил 58 руб. и составил 58,08 руб., что также на 30,5 коп. выше предыдущего закрытия.

В 8.38 мск 19 июня августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $47,21 за баррель, июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) – у $44,59 за баррель.

В минувшую пятницу нефтесервисная компания Bake Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось на 6 шт. до 747. Показатель растет на протяжении 22 недель подряд, чего не наблюдалось три десятилетия.