«Интерфакс» сообщил подробности выпуска российских евробондов

Российский Минфин начал размещение суверенных еврооблигаций, книга заявок на два транша евробондов со сроками обращения 10 и 30 лет открыта, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Ориентир доходности долговых бумаг 10-летнего транша составляет 4–4,5%, 30-летнего – 5–5,5%. Прайсинг состоится в понедельник.

Организатором нового размещения, как и обоих прошлогодних траншей, выступает «ВТБ капитал». Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и международной системы Euroclear.

В бюджете России на 2017 г. предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов, на $3 млрд осуществить новые заимствования.

Агентом по размещению нового выпуска евробондов выбран «ВТБ капитал», над сделкой по обмену также будут работать Газпромбанк и Sberbank CIB.

В 2016 г. Россия разместила двумя траншами евробонды на общую сумму $3 млрд, единственным организатором выпуска был ВТБ.