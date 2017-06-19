Минфин надеется на интерес американских инвесторов к евробондам России

Министерство финансов России надеется, что американские инвесторы проявят интерес к российским евробондам, сообщил журналистам в кулуарах встречи министров финансов стран БРИКС руководитель российского Минфина Антон Силуанов.

«Как правило, такими инвесторами [по покупке евробондов] являются инвесторы из известных западных компаний, в первую очередь американских. Посмотрим. Надеемся, что и в этот раз при осуществлении заимствований эти инвесторы проявят интерес к нашим бумагам», – сказал министр.

«Кстати, скоро выпустим наши $3 млрд», – добавил он.

В 2016 г. Россия разместила двумя траншами евробонды на общую сумму $3 млрд, единственным организатором выпуска был ВТБ.