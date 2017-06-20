Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $46,9 за баррель

Нефть слабо меняется в цене после падения накануне. Фьючерсы на нефть Brent к 9.02 мск выросли на 0,04% до $46,93 за баррель, WTI подешевела на 0,01% до $44,2 за баррель.

Инвесторы ждут данных о запасах в США, которые будут опубликованы в среду. По ожиданиям экспертов, опрошенных различными изданиями, запасы нефти на минувшей неделе сократились на 1–2 млн баррелей. Тем не менее уровень резервов топлива в Штатах все еще на 100 млн баррелей превышает средний показатель для данного времени года за последние пять лет.

Запасы в мире в целом остаются высокими, несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК. По оценке аналитиков Morgan Stanley, запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в I квартале росли примерно на 1 млн баррелей в сутки.