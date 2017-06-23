Банк «Роснефти» стал владельцем банка РПЦ

Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получил 99,999989% долю в капитале банка РПЦ «Пересвет» по итогам дополнительной эмиссии, проведенной кредитной организацией, передает ТАСС со ссылкой на материалы «Пересвета».

Речь идет о дополнительном выпуске обыкновенных акций, решение о котором было принято 1 июня. ВБРР выкупил эмиссию по закрытой подписке.

В октябре 2016 г. рейтинговое агентство Fitch опубликовало доклад, согласно которому, банк «Пересвет» выдал более 12 млрд руб. высокорискованных кредитов. Заемщиками, по данным агентства, были структуры, не имеющие реальных активов и аффилированные между собой или руководством банка.

21 октября Банк России назначил временную администрацию в «Пересвете» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Из-за величины банка было решено не отзывать у него лицензию, а проводить процедуру финансового оздоровления, санации. При проверке выяснилось, что в капитале банка образовалась «дыра» почти в 104 млрд руб.

20 февраля 2017 г. функции санатора банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов. 19 апреля 2017 г. ЦБ РФ окончательно утвердил санацию кредитной организации, согласившись выделить на нее 67 млрд руб. Корпоративные кредиторы также выделят на закрытие «дыры» в капитале банка 70 млрд руб.