ЦБ счел угрозой рынку позицию суда по сделкам компаний с деривативами

Банк России обеспокоен правоприменительной практикой на рынке производных финансовых инструментов (ПФИ), она ставит под угрозу практически все сделки российских банков с нефинансовыми организациями, сообщила пресс-служба ЦБ.

В пятницу Арбитражный суд Москвы опубликовал мотивировочную часть решения в пользу «Транснефти», которая подала иск о взыскании со Сбербанка России убытков по деривативам почти на 67 млрд руб. вследствие ослабления рубля. Суд счел, что «Транснефть» не была способна оценить риски по сделке с деривативами, и принял решение в ее пользу.

«Крупнейшие российские компании в силу своего положения в отрасли обладают не только финансовыми возможностями привлечения внешней независимой экспертизы по использованию сложных финансовых инструментов, но и большим собственным опытом работы на финансовом рынке, а также весьма квалифицированным персоналом», - отмечает Банк России. Он также указывает, что такие компании используют внутренние политики по управлению рисками, в том числе валютными и процентными.

Регулятор поясняет, что в органы управления крупнейших российских компаний входят лица со значительным опытом работы на финрынке, а соответствующие структурные подразделения подобных компаний возглавляют профессионально подготовленные специалисты.

«Таким образом, деятельность крупных компаний на финансовом рынке носит системный характер, и они, безусловно, являются квалифицированными инвесторами, имеющими возможность как принимать самостоятельные решения об использовании ПФИ для управления рисками, так и оценивать последствия заключения таких сделок», - указано в комментарии ЦБ. Он отмечает, что юридические риски в рамках складывающейся практики могут привести к росту стоимости операций хеджирования и даже свертыванию проведения данных операций в российской юрисдикции.

«В этих условиях мы вынуждены прогнозировать серьезное сокращение российского внебиржевого рынка ПФИ. Отсутствие возможности хеджирования валютных и процентных рисков экспортеров и импортеров поставит под угрозу значительную часть экономики, связанную с импортом и экспортом», - резюмирует ЦБ.

«Транснефть» в отчете за 2014 г. сообщила, что в декабре 2013 г. «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций» заключила сделку с банком, контролируемым государством, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 г. Как следует из материалов суда, барьерное отлагательное условие в рамках сделки наступало, если курс рубля преодолевал 45 руб./$. Осенью 2014 г. на фоне ослабления рубля барьерное условие по сделке было изменено на 50,35 руб./$.

Однако уже 1 декабря курс рубля к доллару превысил барьер, достигнув значения 52,62 руб./$. В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 г. Сбербанк уведомил «Транснефть» о курсе 66 руб./$ и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд руб. «Транснефть» выплатила эту сумму 21 сентября.

Впоследствии «Транснефть» подала иск к Сбербанку, требуя признать недействительной убыточную для трубопроводной монополии сделку с производными инструментами.