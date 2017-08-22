Минфин: Квоту «ВТБ 24» по продаже ОФЗ для населения перераспределят в пользу Сбербанка

Часть квоты ВТБ 24 по размещению второго транша ОФЗ для населения (ОФЗ-н) будет перераспределена в пользу Сбербанка России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минфина.

Сбербанк ожидает во вторник получить решение Минфина об увеличении квоты на 1 млрд руб. до 9,2 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Минфин в начале июня завершил размещение дебютного выпуска трехлетних ОФЗ-н в объеме 15 млрд руб. и приступил к размещению дополнительного выпуска на такую же сумму. Первоначально на Сбербанк пришлось 8,2 млрд руб. из второго транша, квота ВТБ 24, соответственно, составила 6,8 млрд руб.

В понедельник источник сообщил «Интерфаксу», что «ВТБ 24» хочет вернуть часть своей квоты, потому что банку выгоднее продавать свои сберегательные продукты. Таким образом, ликвидность остается в банке, и он сам решает, на что ее пустить. Кроме того, по словам источника, банк отмечал падение спроса населения на покупку ОФЗ, потому что многие желающие уже приобрели бумаги.

По состоянию на 21 августа Сбербанк разместил из второго транша ОФЗ-н бумаги на 7,9 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе банка.