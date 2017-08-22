Суд отказал АСВ в аресте имущества бывших руководителей банка «Огни Москвы»

Арбитражный суд Москвы 16 августа отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в аресте имущества экс-руководителей признанного банкротом банка «Огни Москвы» на сумму 9,3 млрд руб., следует из картотеки суда.

АСВ не представило «надлежащих доказательств» необходимости принятия обеспечительных мер, говорится в определении суда, размещенном на сайте.

Между тем суд назначил на 22 сентября заседание по рассмотрению заявления АСВ о привлечении бывших председателя правления банка Алексея Николаенко, зампреда правления Вадима Халангота, членов правления Рафаила Баширова, Александра Башмакова, Аллы Вельмакиной и Инны Гениной к солидарной ответственности в размере 9,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Московский арбитражный суд 14 августа по заявлению банка «Развитие-столица» признал несостоятельной (банкротом) экс-президента банка «Огни Москвы», дочь бывшего вице-мэра Москвы Марию Росляк.

Суд включил долг Росляк перед банком «Развитие-столица» в размере около 24,9 млн руб. в реестр кредиторов должника.

В апреле 2017 г. банк «Огни Москвы» в лице АСВ подал заявление о включении задолженности перед ним в размере 6 млрд 27 млн руб. в реестр кредиторов Росляк.

Арбитражный суд Москвы 7 декабря 2016 г. удовлетворил иск АСВ как конкурсного управляющего банка «Огни Москвы» о взыскании с Росляк 6 млрд 27 млн руб. В марте 2017 г. апелляция оставила решение в силе.

Басманный суд Москвы в феврале 2016 г. приговорил Росляк к четырем годам колонии по делу о растрате средств банка «Огни Москвы». Но исполнение приговора было отсрочено на 14 лет в связи с беременностью осужденной и наличием у нее двух несовершеннолетних детей.