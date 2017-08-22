Чистая прибыль Альфа-банка в первом полугодии выросла в 2,7 раза до $436 млн

Чистая прибыль группы Альфа-банк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла по итогам первого полугодия 2017 г. в 2,7 раза до $436 млн, говорится в сообщении банковской группы.

В отчетном периоде объем чистого процентного дохода увеличился на 18,6% до $783 млн за счет опережающего роста процентных доходов на фоне снижения процентных ставок. Показатель чистой процентной маржи составил 4,4%. Чистый комиссионный доход увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $396 млн.

Совокупные активы группы выросли на 9,3% и составили по состоянию на 30 июня 2017 г. более $41,8 млрд, корпоративный кредитный портфель увеличился на 7,6% до $22,53 млрд, розничный кредитный портфель – на 16% до $3,43 млрд.

В банковскую группу Альфа-банк входят ABH Financial, АО «Альфа-банк» и его дочерние компании. По состоянию на 30 июня 2017 г. в Альфа-банке обслуживается около 382 000 корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделения и филиала, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.