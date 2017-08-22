ЦБ опубликовал новый стандарт отчетности для нефинансовых организаций

Банк России обяжет нефинансовые организации (страховщиков, негосударственные пенсионные фонды, профучастников рынка ценных бумаг и т. п.) с 2018 г. предоставлять отчетность в ЦБ в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности). Проекты нормативных актов регулятор сегодня опубликовал для общественного обсуждения.

«Нормативные акты устанавливают формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России статистической, надзорной и бухгалтерской (финансовой) отчетности в виде списка показателей в разрезе аналитических признаков. Ключевой новацией станет обязанность участников рынка сдавать отчетность не в виде форм, а в виде массива данных», - указывается на сайте ЦБ. Нормативные акты должны вступить в силу с начала 2018 г.

Нефинансовые организации будут предоставлять отчетность в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет участника финансового рынка.

Формировать электронные документы с отчетностью участники финансового рынка будут с помощью таксономии XBRL. Регулятор в течение трех дней разместит на своем сайте ее обновленную версию, на основании которой разработаны нормативные акты. Дальнейшее развитие формата XBRL в России будет находиться в ведении автономной некоммерческой организации (АНО), создание которой Банк России одобрил в июле. Первое общее собрание АНО планируется в сентябре.