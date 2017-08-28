Курс евро превышал 70 рублей

Курс евро достиг отметки в 70,04 руб. впервые с 16 августа 2017 г. в ходе торгов Московской биржи в понедельник. К 10.26 мск евро дорожал на 6 коп. до 69,96 руб. Курс доллара вырос на 6 коп. до 58,64 руб.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль понижается к доллару и евро на открытии понедельника следом за дешевеющей нефтью, так как участники рынка энергоносителей переоценивают последствия стихии. В субботу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган «Харви», самый мощный за последние 12 лет. Частные компании эвакуировали из предосторожности рабочих со 112 добывающих платформ и пяти буровых в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом.