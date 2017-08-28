РСХБ продал облигации «ФК Открытие» без убытка

Россельхозбанк (РСХБ) продал облигации банка «ФК Открытие» до того, как обсуждение финансового состояния и дальнейших перспектив частной кредитной организации сделало ее ценные бумаги крайне волатильными, избежав тем самым убытков, сообщил зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин.

«РСХБ держал обычные облигации "Открытия", но месяц назад мы продали их без потерь, там небольшая была сумма», - заявил он журналистам во время телеконференции. «Это было несколько миллиардов рублей, но мы облигации продали, на сегодняшний день рисков на "Открытие" у нас нет», - добавил он.

Финансовое состояние банка «ФК Открытие» в последние недели активно обсуждается рынком на фоне негативных прогнозов рейтинговых агентств и существенного оттока клиентских средств.