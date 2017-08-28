Задорнов вернулся в правление ВТБ через три месяца после выхода

Руководитель ВТБ 24 Михаил Задорнов вернулся в правление банка ВТБ спустя почти три месяца после выхода из его состава. Решение об этом в понедельник принял наблюдательный совет ВТБ.

Задорнов, возглавляющий ВТБ 24 с 2005 г., вошел в правление головного банка в декабре 2016 г. Однако уже через полгода, 31 мая, набсовет ВТБ вывел его из правления. На тот момент с Задорновым велись переговоры о его будущем в группе в свете намеченного на январь 2018 г. объединения ВТБ и ВТБ 24. В июле стало известно, что Задорнов после объединения банков продолжит работать в группе в должности первого зампреда и отвечать за финансы, кадры и операционную деятельность.

В понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что Задорнова пригласили в качестве антикризисного управляющего банка «Открытие». Свое решение он обещал раскрыть на следующей неделе, сообщил изданию источник, близкий к группе ВТБ.