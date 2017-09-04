Рекомендации по акциям: инвестбанки улучшили оценки компаний черной и цветной металлургии

«Ренессанс капитал» провел переоценку компаний металлургического сектора:

- возобновил анализ акций Evraz с прогнозной стоимостью 7,674 британского фунта и рекомендацией «покупать»;

- возобновил анализ GDR ММК с прогнозной стоимостью $14,4 и рекомендацией «покупать»;

- повысил прогнозную стоимость GDR НЛМК с $20,4 до $39,7, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Северстали» с $15,9 до $26,4, рекомендация «покупать» не изменилась.

Citi повысил прогнозную стоимость акций UC Rusal с 5,5 до 6,5 гонконгского доллара, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Сбербанк CIB» повысил рекомендацию по GDR «Норникеля» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $18 до $19,9.

«ВТБ капитал» провел переоценку компаний электроэнергетического сектора:

- повысил прогнозную стоимость акций «Русгидро» с 1,15 руб. до 1,5 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «ФСК ЕЭС» с 0,3 руб. до 0,25 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

JPMorgan понизил прогнозную стоимость акций «Алросы» с 92,52 руб. до 87,64 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.