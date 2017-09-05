Рекомендации по акциям: инвестбанки переоценили бумаги добывающих, финансовых, технологических и розничных компаний

Citi повысил прогнозную стоимость акций «Алросы» с 84,5 руб. до 87 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил рекомендацию по GDR «Глобалтранса» с «покупать» до «держать», но повысил прогнозную стоимость с $5,9 до $10,5.

JPMorgan повысил рекомендацию по акциям Polymetal International с «продавать» до «держать», а прогнозную стоимость понизил с 9,6 до 9,28 британского фунта.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость акций банка «Санкт-Петербург» с 60 руб. до 65 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил рекомендацию по акциям Московской биржи с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость - со 125 руб. до 135 руб.

«Уралсиб» повысил прогнозную стоимость GDR «Тинькофф банка» с $9,1 до $16,4, рекомендация «держать» не изменилась.

HSBC провел переоценку российских ритейлеров:

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $45 до $50,2, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Магнита» с $41,3 до $45,8, рекомендация «покупать» не изменилась.

HSBC провел переоценку компаний телекоммуникационного сектора:

- повысил прогнозную стоимость ADR VEON с $4,9 до $5, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Мегафона» с $12,1 до $11,8, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Ростелекома» с 75 руб. до 76 руб., рекомендация «держать» не изменилась.

HSBC повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $34,6 до $38,4, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $35 до $38, рекомендация «покупать» не изменилась.