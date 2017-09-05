Минфин увеличит покупку валюты до 3,4 млрд рублей в день с 7 сентября по 5 октября

Совокупный объем средств, направляемых российским Минфином на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 сентября по 5 октября 2017 г., составит 71,7 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 3,4 млрд руб., сообщило ведомство.

Предстоящий ежедневный объем покупок будет максимальным с мая.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в сентябре прогнозируется в размере 77,9 млрд руб. в сторону увеличения.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам августа от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 6,2 млрд руб. Минфин объясняет это более низким объемом экспорта и добычи нефти по сравнению с прогнозированным уровнем.

Минфин начал проводить операции по покупке валюты с 7 февраля. Валюту в интересах Минфина приобретает ЦБ, она зачисляется на счета Федерального казначейства.