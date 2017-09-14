Анатолий Аксаков выступил за объединение банковских ассоциаций

Руководитель совета Ассоциации банков России (ассоциация «Россия») Анатолий Аксаков выступил за объединение организации с Ассоциацией российских банков (АРБ). «Я за объединение, я почему-то уверен, что это должно произойти», - приводит «Интерфакс» слова Аксакова.

Он напомнил, что отраслевые организации уже предпринимали несколько попыток объединиться. «В 2006 г., когда меня избрали президентом, я поехал к Гарегину Ашотовичу [Тосуняну, президенту АРБ] и предложил объединение ассоциаций, уже тогда я считал, что лучше их объединить. Это будет мощнее, сильнее, эффективнее. Гарегин сказал: "Пожалуйста, присоединяйтесь". После этого было несколько попыток с моей стороны», – уточнил Аксаков.

Аксаков добавил, что порядка 10 лет назад обсуждал этот вопрос с Германом Грефом, однако «процесс не пошел» из-за отсутствия «политической воли у других». «Сейчас я тоже считаю, что надо объединяться, надо вместе работать. Я к Гарегину Ашотовичу с уважением отношусь, считаю, что он много сделал», - рассказал Аксаков.

Во вторник, 12 сентября, совет АРБ удовлетворил заявления о выходе из АРБ крупнейших банков – Сбербанка, ВТБ, «ВТБ 24», Газпромбанка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, Бинбанка и БМ-банка. Ранее банки объяснили свое решение тем, что Тосунян перестал учитывать интересы членов ассоциации.