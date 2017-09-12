Бывший зампред Центробанка станет банковским лоббистом

Георгий Лунтовский возглавит ассоциацию «Россия» Сергей Портер / Ведомости

Бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский станет президентом Ассоциации региональных банков «Россия». Нынешний президент объединения Анатолий Аксаков займет пост председателя совета ассоциации и председателя президиума. «Выдвигаем [Лунтовского] от рабочей группы президентом, Аксакова — председателем совета и председателем президиума», - сообщил сам Аксаков «Интерфаксу».

Реформа ассоциации «Россия» началась после того, как разгорелся скандал вокруг Ассоциации российских банков (АРБ). В июле из АРБ вышли крупнейшие ее участники, и начал обсуждаться вопрос об организации нового банковского сообщества — на базе ассоциации «Россия».

Объявив о своем уходе из АРБ, восемь крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», РСХБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие» и Бинбанк) указали в совместном заявлении, что президент ассоциации Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы ее членов. В заявлении говорилось, что решения зачастую принимаются Тосуняном единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации. Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин говорил, что представители банков вели с Тосуняном консультации об изменении принципов управления, но банки не услышали. А президент Сбербанка Герман Греф указывал, что госбанк готов поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, «где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров».

Во вторник совет АРБ удовлетворил заявления о выходе из ассоциации Сбербанка, «ВТБ 24», Газпромбанка, Россельхозбанка, «Открытия», Альфа-банка, Бинбанка и БМ-банка.

Предполагается, что при совете ассоциации «Россия» будет создан президиум: часть представителей банков, находящихся в совете, станут членами президиума. Сейчас президиума у ассоциации «Россия» нет, рассказывал «Ведомостям» Аксаков: предполагается, что в совет войдет до 40 представителей банков, из них в президиуме окажется треть (сейчас в совет входит 45 человек, включая его руководителей. – «Ведомости»). Не реже чем раз в месяц члены президиума будут собираться, чтобы обсудить актуальные вопросы, по которым необходимо принять решение, говорил Аксаков, при этом все члены совета будут иметь право принять участие в работе президиума, его заседания будут открытыми и прозрачными.

Внеочередное собрание ассоциации «Россия» и заседание совета пройдут 13 сентября.