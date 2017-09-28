Мошенники по чужим документам взяли кредит в московском банке на 500 млн рублей

Мошенники похитили из московского банка полмиллиарда рублей, воспользовавшись чужими документами для получения кредитов, сообщает МВД России.

По данным правоохранительных органов, соучастники (пять человек) предоставили в банк документы с ложными сведениями, на основании которых им выдали кредиты в размере около 500 млн руб.

«На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ», - говорится в сообщении МВД.

Полиция задержала по подозрению в совершении хищения учредителя и соучредителя двух коммерческих организаций. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.