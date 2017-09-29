Рекомендации по акциям: «Сбербанк CIB» пересмотрел взгляды на бумаги ритейлеров

«Сбербанк CIB» провел переоценку российских ритейлеров:

- понизил рекомендацию по GDR «Магнита» с «покупать» до «держать», но повысил прогнозную стоимость с $43 до $45;

- повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group c $43 до $49, сохранив рекомендацию «покупать»;

- повысил прогнозную стоимость акций «Дикси» с $3,7 до $4,9, сохранив рекомендацию «держать».

Citi повысил прогнозную стоимость акций Evraz с 3,05 до 3,6 британского фунта, рекомендация «покупать» не изменилась.

UBS повысил рекомендацию по GDR «Мегафона» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость – с $11 до $12,4.